خبير قانونى : التحول الرقمى يتطلب مواكبة القوانين لهذا التطور

وقال فى بيان له، إن القوانين الجديدة والتعديلات التى تتم على بعض القوانين تواكب هذا التطور التكنولوجى والتحول الرقمى الذى تسعى إليه الدولة المصرية.
وأشار إلى أنه من هذا المنطق قام بعمل رسالة دكتورة فى القانون الجنائى حول إمكانية تطبيق النظام الأنجلوسكسونى فيما يخص اتباع نظام المحلفين فى مصر.
وأكد المستشار مايكل نصيف أن هذا النظام هو أحد صور إسهام المواطن فى إقامة العدالة الجنائية، حيث إنه يكفل تمثيل المواطنين فى تشكيل هيئة الاتهام أو المحاكمة أو كلاهما بصفتهم مواطنين وليسوا متخصصين، كما يجسد عماد الحرية والقانون وضمير العدالة وما قد يتشابه مع ما يتبع فى مصر من لجوء القضاة لأهل الخبرة لمعرفة رأيهم فى مسألة فنية.
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