وفد رهبانى من أديرة أوكرانيا يزور مصر

جدة - نرمين السيد - بدأ وفد مكون من عدد من رؤساء الأديرة التابعة لـ الكنيسة الأرثوذكسية الروسية فى أوكرانيا، زيارة إلى مصر، حيث يزور الوفد عددًا من الأماكن الأثرية الدينية والسياحية المصرية.





تأتى الزيارة، فى إطار التعاون المستمر بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية الذى بدأ عقب زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، الأولى لـ الكنيسة الروسية عام 2014، والتى نتج عنها تشكيل لجنة مشتركة من الكنيستين، لتفعيل العلاقات من خلال تبادل الخبرات الرعوية والرهبانية والبعثات الدراسية. ومن المنتظر أن يلتقى البابا تواضروس الثانى مع الوفد الرهبانى الروسى خلال الزيارة.

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