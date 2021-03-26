مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثى لـ المنشآت السعودية : أعمال آثمة وجبانة

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستهجانها لاستمرار ميليشيات الحوثى فى استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بـ المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى كان آخرها أمس عَبْر عدد من الطائرات المُفخخة، فضلاً عن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية فى جازان بمقذوف.





وقالت، وزارة الخارجية، فى بيان لها، على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن مصر تستنكر مجددًا مواصلة ميليشيا الحوثى أعمالها العدائية الجبانة صوب أراضى المملكة ومنشآتها الحيوية والمدنية وإمدادات الطاقة بها، على الرغم من الجهود السعودية الصادقة الرامية إلى التوصل لـ حل سياسى شامل فى اليمن. واختتمت: "هذا، وتُعيد مصر التأكيد على تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبًا، مع الشقيقة السعودية فى مواجهة هذه الأعمال الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها".

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