غدا .. انقطاع المياه عن 6 مناطق كبرى بـ الجيزة

جدة - نرمين السيد - أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، قيامها بتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة، ما يؤدى إلى قطع المياه لمدة 3 ساعات، اعتبارا من الساعة الـ 1، وحتى الساعة الـ 4 من فجر غد السبت.





وقالت "الشركة"، فى بيان لها، إن المناطق المتأثرة بـ انقطاع المياه، هى: "حى العجوزة - حى الدقى - بين السرايات - شارع الجامعة - شارع مراد - شارع النيل السياحى". وأشارت إلى أنه سيتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع، والتى يمكن الاتصال بها من خلال الخط الساخن 125.

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