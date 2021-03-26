وفد رهبانى أوكرانى يزور كنيسة سخا .. إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة

جدة - نرمين السيد - كان فى استقبال الوفد، الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفرالشيخ والبرارى، وعدد من الآباء الكهنة.

وتفقد الوفد الرهبانى المعالم الأثرية التى تحويها الكنيسة والتى تعد إحدى المحطات التى استقرت بها فترة، العائلة المقدسة لدى وصولها إلى مصر، وكان من أبرز هذه المعالم "كعب يسوع" وهو آثار كعب السيد المسيح على حجر.

وتأتى زيارة الوفد الرهبانى الأوكرانى لـ كنيسة سخا الأثرية ضمن جولتهم التى تشمل عددا من الأماكن الدينية والسياحية المصرية، والتى بدأت الأمس.