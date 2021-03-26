فيديو .. خبير أوبئة يحذر من زيادة إصابات كورونا فى رمضان

جدة - نرمين السيد - وخلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، دعا الدكتور إسلام عنان إلى تجنب تكرار سيناريو زيادة الإصابات بـ "كوفيد 19" فى رمضان مثلما حدث فى العام الماضى، خصوصًا وأن الشهر الكريم يأتى بالتزامن مع بداية الموجة الثالثة للجائحة.
وأضاف أن الموجة الثالثة لن تكون أكثر شراسة من سابقتيها، وأن التحورات الجديدة لـ فيروس كورونا ليست أكثر فتكًا من ذى قبل.
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