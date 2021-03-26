فيديو .. الحسينى يعلق على واقعة سب الإعلاميين : أستاذ الإعلام ضيع نفسه

جدة - نرمين السيد - علق الإعلامى يوسف الحسينى على واقعة السب والقذف التى قام بها أستاذ بـ كلية الإعلام جامعة القاهرة، فى حق عدد من العاملين بمجال الإعلام، عبر صفحته بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





وقال، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه كان يجب على أستاذ كلية الإعلام أن يفكر كثيرا قبل كتابة ولو حرف واحد مما كتبه، ولكنه فتح على نفسه بوابات الجحيم و"ضيع نفسه". وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد قرر التوجه إلى النائب العام بشكوى جنائية ضد أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة، معتبرا أن ما كتبه يمثل جرائم سب وقذف فى حق الإعلاميين فى مصر عامة، وفى حق بعض الزملاء.

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