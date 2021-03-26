طقس الجمعة .. أمطار خفيفة على بعض المناطق ورياح تنشط أحيانا.. القاهرة 20

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا .. وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الشرقية.





ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وعلى شمال الصعيد طقس لطيف، ومعتدل على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

الطقس اليوم

وليلا، يتوقع الخبراء أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.. مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر، فتكون مضطربة ويرتفع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

الاسكندرية 19 13

وادى النطرون 20 12

طنطا 19 13

شبين الكوم 20 11

دمنهور 18 12

بلطيم 18 13

مطروح 17 12

السلوم 16 11

سيوة 19 09

بورسعيد 19 13

دمياط 18 13

الزقازيق 20 12

المنصورة 19 11

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 14

العريش 18 12

رفح 17 11

رأس سدر 22 12

نخل 19 09

نويبع 23 15

طابا 22 13

كاترين 16 07

الطور 25 14

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 16

الفيوم 22 12

بنى سويف 22 12

المنيا 23 12

أسيوط 23 13

سوهاج 24 13

قنا 25 14

الأقصر 26 15

أسوان 27 16

ادفو 27 17

أبوسمبل 26 15

الوادى الجديد 25 14

حلايب 27 21

شلاتين 28 17