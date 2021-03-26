موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وشددت "الوزارة"، فى بيان لها، على جميع الأئمة الالتزام بـ موضوع خطبة الجمعة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا المستجد.
موضوع خطبة الجمعة
وأشارت إلى أن موضوع الخطبة يهدف إلى التأكيد على ضرورة تحرى الحلال والتحذير من مغبة الحرام، كما يهدف إلى توضيح قضية التحليل والتحريم بين العلماء والجهلاء.
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