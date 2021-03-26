وزير التنمية: إزالة 1.400 حالة تعد على نهر النيل وأراضى الدولة

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن إنطلاق الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة وعلى رأسها التعديات على نهر النيل لحماية مجرى النيل وذلك فى 16 محافظة.





وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وقال اللواء محمود شعراوى، إن هناك تعاوناً وتنسيقاً على مدار الساعة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ووزارة الموارد المائية والرى وقوات إنفاذ القانون منذ بدء الحملات مطلع الأسبوع الجارى فى ظل متابعة مستمرة للجنة استرداد الأراضى.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الحملات نجحت فى إزالة حوالى 1.400 حالة تعد على مساحة 150 ألف متر مربع على نهر النيل، مشيرا إلى استمرار الحملات حتى يتم إزالة جميع حالات التعديات الصارخة التى تم رصدها على ضفتى نهر النيل من قبل الأجهزة المعنية بالدولة.

وشدد اللواء محمود شعراوى، على ضرورة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة خاصة الموجودة على نهر النيل والأراضى الزراعية وفرض هيبة الدولة.

وطالب اللواء شعراوى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التى تشهد الحملات بعدم عودة التعديات التى يتم إزالتها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم عودة التعديات والتنبيه على رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالرصد الفورى، لأى حالات تعدى جديدة عقب تنفيذ الإزالات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية لهذا الملف المهم لمواجهة أى تقصير فى هذا الشأن.

وأشاد اللواء محمود شعراوى، بالجهود التى تقوم بها المحافظات وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المشاركة فى الحملات للحفاظ على أملاك الدولة وحقوق الأجيال القادمة.