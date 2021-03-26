أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 26 إبريل 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تدشن وزارة الشباب والرياضة، فى الواحدة ظهرا، اليوم المصرى للمرأة الرياضية، لأول مرة فى مصر، والاحتفال بالمرأة الرياضية بالمدينة الرياضية بالأسمرات الجديدة.

القاهرة

تسير شركة "مصر للطيران" 51 رحلة جوية داخلية ودولية، لنقل 5431 راكبا إلى العديد من مدن وعواصم العالم.

القاهرة

تفتتح وزارة الأوقاف، 58 مسجدا منها 43 مسجدًا بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، و15 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها.

بنى سويف

يشارك وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، محافظة بنى سويف عيدها القومى، ويلتقى بقيادات الدعوة بحضور الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف بديوان عام المحافظة.

بيروت

يعقد المجلس الأعلى للدفاع اللبنانى اجتماعا فى قصر بعبدا الجمهورى، لمناقشة آخر مستجدات الوضع الصحى المتعلق بفيروس كورونا، واتخاذ القرارات اللازمة فى ضوء هذه التطورات.

القاهرة

يلتقى منتخبا النيجر وكوت ديفوار، والكونغو والسنغال، كاب دى فيردى والكاميرون، فى السادسة مساء، فيما يلتقى منتخبا موريتانيا والمغرب، فى التاسعة مساء، فى إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ أمم إفريقيا.

القاهرة

يلتقى منتخبا الإسكندرية وأسيوط فى نهائى دورى مراكز الشباب للصم فى نسخته الرابعة، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالمركز الاوليمبى بالمعادى.

الأقصر

تنطلق فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى معبد الكرنك التاريخى، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المُستجد.