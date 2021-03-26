كرم جبر: الأكواد الإعلامية تشمل قضايا الأمن القومى والتعصب الرياضى

كشف الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهم الملاح في التقارير السنوي للمجلس، مشيرا إلى أن أبرز ما جاء بالتقرير هو الأكواد الإعلامية وتشمل القضايا المتعلقة بالأمن القومى والمسلسلات وما يتعلق بالمرأة والتعصب الرياضى، حيث وضعنا شروطا لتناول هذه القضايا.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن المجلس يدعو للسمو بالأخلاق الرياضية ونبتعد عن إهانة الجماهير أو نثير خلافات وحربا بين الجماهير، متابعا: قمنا بعمل جلسات مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين وناقشنا الأكواد الإعلامية.

وتابع كرم جبر: تلقينا عددا كبيرا من الشكاوى ويجرى التحقيق فيها، ويكون هناك توصية لرفعها للمجلس لإقرارها، ولا نسعى إلى فرض عقوبات ولكن نسعى لإزالة الضرر بالناس، موضحا أن المجلس تلقى شكوى من الرئيس السابق عدلى منصور تضمنت وجود 20 صفحة تتعامل باسمه وهو لا يتعامل مع فيس بوك، وقمنا بإزالة الصفحات وأبلغنا النائب العام.

وقال الكاتب الصحفى كرم جبر: استطعنا اتخاذ إجراءات ضد صفحات كثيرة، ونتلقى الشكاوى من بوابة شكاوى مجلس الوزراء ومواطنين، وهناك رصد من جانب المجلس الأعلى، موضحا أن المجلس يهتم بالتراخيص الخاصة بالمواقع الإلكترونية والقوات والصحف التي لابد وفقا للقانون الجديد أن توفق أوضاعها، نموذج لتوفيق الأوضاع وسنقيم الأسبوع المقبل حفلة لتوزيع التراخيص للقنوات والصحف التي وفقت أوضعها وسنضع عليها علامات لصعوبة تزويرها.

وأضاف الكاتب الصحفى كرم جبر: نرصد ما يحدث في الإعلام ونعد تقرير متابعة إعلامية، موضحا أن ما ينقص الإعلام هو الإسراع في البرامج والدورات التدريبية التي يشارك فيها إعلاميون وصحفيون، حيث سيتم تنظيم دورات من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل تضم 60 قيادة إعلامية في مختلف الأنواع ، كما تم إقرار البرنامج التدريبى.

واستطرد كرم جبر: طرحنا المبادرات طوال العام، منها مبادرات حول سيطرة الجامعات المتطرفة في دور الحاضنة، بجانب التعليم الأجنبى في مصر الذى يجعل الطلاب يقولون نشيد الدولة الأجنبية، فنحن نريد الانفتاح على التعليم بهوية مصرية.

وتابع كرم جبر: قمنا بعمل حلقات نقاشية بين حب الأديان وحب الأوطان وأنه لا تعارض بينهما، مستطردا: الفترة الأخيرة قمنا بعمل لقاءات وجلسات مع 10 وزراء، بينهم وزارة الخارجية وزير الرى والتقينا بالوزراء، وحضر الحلقات والنقاشات إعلاميون ودار نقاش بين الإعلاميين والمسئولين والوزراء، حيث يهمنا الزملاء الإعلاميين أن يحضرون ويناقشون كبار المسئوليين والوزراء.