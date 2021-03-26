وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمى بالإسكندرية

وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة أكاديمية الصفوة للتدريب والكائن مقرها فى (فيكتوريا - شارع الجلاء - أمام مستشفى الثغر - الإسكندرية)، وتدعى أنها تمنح شهادات فى مجال التمريض، وذلك بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى ومن الجهات المختصة.
واصدر وزير التعليم العالى، قرارًا بغلق المنشأة، كما قام بمخاطبة محافظ الإسكندرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وأشاد عبدالغفار بجهود اللجنة فى التصدى لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة.
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