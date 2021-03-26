الأحد.. «الشباب والرياضة» تطلق المعسكر التنشيطى للكوادر البرلمانية

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يوم الأحد المقبل، أولى فعاليات المعسكر التنشيطى للكوادر البرلمانية لنشر العمل البرلمانى والسياسى بمراكز شباب الجمهورية، خلال الفترة من 28 مارس الجارى حتى أول أبريل المقبل، بالمدينة الشبابية ببورسعيد، بمشاركة 100 كادر برلمانى خريجى البرنامج القومى للكوادر البرلمانية على مستوى الجمهورية.





أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الهدف الأسمى من تنفيذ المعسكر التنشيطى للكوادر البرلمانية، إكسابهم المهارات الحياتية والسياسية، ليكونوا حلقة وصل فعّالة مع النشء والشباب، إستثمار طاقاتهم لخلق جيلا قادر على إثراء الثقافة البرلمانية والمشاركة السياسية، تماشيا مع سياسة الوزارة من خلال الادارة المركزية للبرلمان التعليم المدنى، نحو إعداد خُطة قومية لتطوير أداء العمل داخل مديريات ومراكز الشباب، يتم تأهيل وتمكين الكوادر البرلمانية من خلال خبراء واستشاريين متخصصين فى مجالات العلوم السياسية والبرلمانبة والعلوم الحياتية. وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن البرنامج ينفذ على 3 محاور رئيسية، إذ يناقش المحور الأول مجال التنمية السياسية ويتطرق الى دور السلطات التشريعية فى تحقيق رؤية مصر 2030، القضايا القومية بين سؤال وجواب، المشاريع القومية وأثرها على الفرد والمجتمع. ويناقش المحور الثانى مجال التنمية البرلمانية ويتناول عدة موضوعات تدور حول المفاهيم والضوابط الخاصة بالمجالس النيابية، أخلاقيات العضو البرلمانى. كما يناقش المحور الثالث تنمية المهارات الحياتية من خلال التعرف على برامج التخطيط الاستراتيجى، تيسير وإدارة ورش العمل، تفعيل برامج التفاوض والأقناع، كيفية تنظيم وإدارة حدث أو فاعلية.

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