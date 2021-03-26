إنفوجراف- قوافل بيطرية وجولات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة

جدة - نرمين السيد - واشار الملخص الأسبوعى الى ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الوفد الوزارى رفيع المستوى، المشارك فى أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، إذ ضم الوفد، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا البترول والثروة المعدنية، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء كامل الوزير وزير النقل، والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، والدكتورة نفين جامع وزير التجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين وممثلى الجهات المعنية.

فضلا عن مشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، فى الاجتماع التحضيرى على المستوى الوزارى للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

وافتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء معرض المنتجات الغذائية والحرف والزهور والشتلات ونباتات الزينة بمدينة شرم الشيخ وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء والمهندس إبراهيم الدسوقى المشرف على الزراعات المحمية بوزارة الزراعة، كما صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بأن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" أعلنت عبر موقعها الرسمى، خلو مصر رسميا من مرضى الفصيلة الخيلية "الرعام والزهرى"، وذلك نتيجة جهود كبيرة بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية ودعم مساهمة قطاع الزراعة فى الاقتصاد القومى من خلال تنفيذ خطط الاستعداد والإنذار المبكر والمسوح الوبائية.

ونظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، من خلال الركن الإعلانى للوزارة، احتفالية بمناسبة عيد الأم، على هامش مهرجان زهور الربيع فى نسخته رقم 88، وجاءت الاحتفالية بالتنسيق بين مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامى للوزارة، وقطاع الإرشاد الزراعى، وقطاع الإنتاج، وعددا من الشركات العارضة بالمعرض، كما أعلنت الوزارة، إقامة مهرجان القاهره الأول للتمور، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، خلال الفترة من 1 إلى 5 أبريل المقبل، وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بدعم هذا القطاع الهام وتنميته، وتحقيق قيمة مضافة بما يخدم الاقتصاد القومى.

وتوجهت قافله بيطرية مجانية إلى محافظة جنوب سيناء من معهد بحوث التناسليات الحيوانية وبالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامه للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك لتنفيذ أعمال الفحص والكشف والعلاج واجراء العمليات الجراحية، حيث تم فحص حوالى 1076 هجن فى مضمار شرم الشيخ الدولى.

كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مواصلة السيطرة على مرض الحمى القلاعية ومنع دخول مرض حمى الوادى المتصدع لمصر، إذ تم اختتام اعمال الحملة الاولى للتحصين ضد المرضين، بإعطاء أكثر من 6 ملايين جرعة تحصين، وذلك خلال شهر ونصف هى مدة الحملة التى غطت كل محافظات الجمهورية.

كما تم تنفيذ ندوة ارشادية بمقر مركز تجميع الألبان بمركز ابشواى بالفيوم، إذ دارت محاور الورشة حول اهمية مراكز تجميع اللبن ودورها الفعال للقضاء على العشوائية فى تداول اللبن خصوصا مع الباعة المتجولة، كما تم توضيح الصورة السليمة للألبان الصحية ووجوب تفادى متبقيات الأدوية والمواد الفوسفورية كمتبقيات رش المبيدات الزراعية أو للحيوانات والمواد الحافظة الضارة بل وغش اللبن بالماء، فضلا عن اطلاق فعاليات الدوره التدريبية تحت عنوان: تطبيقات تقانية للتلقيح الاصطناعى فى تحسين المجترات الصغيرة، بمحافظة جنوب سيناء.

وأعلنت الوزارة، ممثلة فى الإدارة المركزية لفحص التقاوى، عن ضبط مخزن لغش التقاوى بمحافظة الدقهلية، وذلك خلال حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة مباحث التموين، وقد تم تحرير محضر بالمخالفات بالواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، وناشدت الوزارة جميع المزارعين تحرى الدقة قبل شراء التقاوى وعدم التعامل إلا مع المنافذ المعتمدة والمرخصة من الوزارة.

كما تم تجديد الاعتماد الدولى، لمعمل الممرضات النباتية الحجرية بمعهد بحوث أمراض النباتات، وذلك من قبل المجلس الوطنى للاعتماد طبقا لمواصفة الأيزو 17025:2017، إذ أن معهد بحوث أمراض النباتات يحتوى على معملين أخرين معتمدين وهما معمل سمارت لاب للأمراض الفيروسيه ومعمل تشخيص وتعريف الفيروسات، كما نفذت الوزارة ، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، وأكاديمية البحث العلمى، و المركز الدولى للزراعه فى المناطق الجافه "ايكاردا"، يوم حقل لبرنامج التعاون البحثى المشترك مع ايكاردا وذلك بمحطه البحوث الزراعية بسدس، كما نظم مركز بحوث الصحراء دورة تدريبية لرفع مستوى معيشة المرأة البدوية فى سيوة، تحت عنوان: التنمية المستدامة للمراه البدوية فى سيوة لرفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة"، وذلك فى إطار متابعة نتائج زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى لواحة سيوة وتوجيهاته بتقديم الدعم للمرأة البدوية هناك والاهتمام بالمشاريع الصغيرة لزياده دخل الاسرة وخلق فرص عمل جديدة.

وتفقد وفد من معهد بحوث أمراض النباتات، زراعات القمح لعدد من المزارعين بمحافظة البحيرة، فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمحصول القمح وبناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.