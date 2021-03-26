لمدة 3 ساعات.. انقطاع المياه عن الدقي والعجوزة وعدة مناطق بالجيزة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (حي العجوزة - حي الدقي - بين السرايات - شارع الجامعة - شارع مراد – شارع النيل السياحي)، لمدة 3 ساعات من الساعة الـ 1 صباح غد السبت الموافق 27/3/2021، وحتى الساعة الـ 4 فجر نفس اليوم، وذلك لأعمال الصيانة الدورية لمحطة مياه الجيزة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.