الحكومة تنفى وجود هبوط أرضى يهدد بانهيار هرم خوفو

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود هبوط أرضى بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار، وأن الصور المتداولة مزيفة، مُوضحةً أن منطقة هضبة الأهرام الأثرية ترتفع عن باقى المنطقة المحيطة بها، وأن كل ما يقع أو يحدث أسفل تلك المنطقة يبعد تماماً عن الأهرامات، ولا يمثل أى خطورة عليها، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التى تستهدف الإضرار بسمعة الآثار المصرية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الصور.

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