وفد رهبانى أوكرانى يزور كنيسة «سخا» إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة

جدة - نرمين السيد - زار وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، الخميس، كنيسة السيدة العذراء الأثرية بسخا، فى محافظة كفر الشيخ، وكان فى استقبالهم الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى، وعدد من الآباء الكهنة.





وتفقد الوفد الرهبانى المعالم الأثرية التى تحويها الكنيسة والتى تعد إحدى المحطات التى استقرت بها فترة، العائلة المقدسة لدى وصولها إلى مصر، وكان من أبرز هذه المعالم "كعب يسوع" وهو آثار كعب السيد المسيح على حجر.

تأتى زيارة الوفد الرهبانى الأوكرانى لكنيسة "سخا" الأثرية ضمن جولتهم بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية التى بدأت اليوم.

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