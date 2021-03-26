صور.. قرينة رئيس بوروندى تشيد بالجهود المصرية لتمكين المرأة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارتها المجلس القومى للمرأة، وكانت فى استقبالها الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس حيث استهدفت الزيارة الاطلاع على جهود مصر فى مجال تمكين المرأة والنهوض بها فى جميع المجالات وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وأعربت قرينة رئيس بوروندى عن سعادتها بلقاء الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، واتاحة الفرصة لها للتعرف عن قرب على جهود وانشطة المجلس والخدمات التى يقدمها للمرأة المصرية.

وقالت إنها ترأس احد المؤسسات فى بروندى والتى تعد واحدة من أهم أهدافها هو تمكين المرأة والفتاة، مشيرة إلى أن الحكومة البروندية تساند وتدعم المرأة فى كافة المجالات، حيث تصل نسبة المقاعد المخصصة للمرأة فى البرلمان البروندى إلى 40%، وهناك العديد من الوزيرات فى دولة بوروندى.

وأكدت أن الدولة مهتمة بالنهوض بصحة المرأة البوروندية على اختلاف أعمارها وفئاتها وتنفذ العديد من البرامج فى سبيل تحقيق ذلك، ومن جانبها رحبت الدكتورة مايا مرسى بالسيدة الأولى فى بوروندى فى المجلس القومى للمرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية تحظى بقيادة وارادة سياسية حكيمة تؤمن بها وتعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجهها حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المساند والمدافع الأول عن المرأة المصرية وعن حقوقها.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن مصر حظيت بتكريم السيدات والأمهات المثاليات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكريم أمهات الأبطال من قبل السيدة الأولى.

وقالت إن كلا من مصر ودولة بوروندى تجمعهما علاقات قوية، مشيرة إلى ضرورة العمل على المزيد من التعاون فيما يخص النهوض بالمرأة فى كلتا البلدين.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس القومى للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة فى كافة المجالات، مستعرضة أهم الأنشطة والمشروعات التى يقدمها المجلس لتمكين المرأة، التى يأتى من بينها مكتب شكاوى المرأة والذى يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات الشاكيات من خلال فروعه فى مختلف المحافظات، وعبر الخط المختصر 15115.

وأشارت إلى أن مصر تعد هى الدولة الأولى فى العالم التى تطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يوافق أهداف التنمية المستدامة ، حيث اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وإنشاء مرصد مصر الوطنى للمرأة لرصد التقدم فى مؤشرات الاستراتيجية.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة خلال اللقاء ما تحقق فى محور التمكين السياسى وتعزيز الدور القيادى للمرأة والتى تتضمن ارتفاع نسبة تمثيلها بالبرلمان إلى 28%، وبالمجالس المحلية القادمة إلى 25٪، ومضاعفة رئيس الجمهورية التعيينات بمجلس الشيوخ الى 20 سيدة لترتفع نسبتها إلى 14٪؜، ووصلت أول امرأة منتخبة كوكيلة لمجلس الشيوخ.

وأكدت أنه تم كسر السقف الزجاجى للمرأة لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومى لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى العديد من القوانين والتشريعات التى تم إقرارها وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، منها تعديل قانون الميراث بتجريم حرمان المرأة، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسى ، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

ولفتت إلى أن مصر هى أول دولة فى العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كوفيد-19، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات فى مارس 2020، مشيرة الى أن الرئيس السيسى أطلق فى عام 2019 مبادرة "صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدى" حيث وصل عدد المستفيدين منها إلى 12 مليون سيدة مصرية.

وفيما يتعلق بملف القضاء على ختان الإناث، أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث استطاعت من خلال الحملات التى نفذتها فى مختلف محافظات الجمهورية وحملاتها على مواقع التواصل الاجتماعى تحقيق 74 مليون اتصال توعوى على مدار سنتين.

وعقب اللقاء تفقدت انجيلينا ندايشيمى قرينة رئيس بوروندى مركز تنمية مهارات المرأة واطلعت على منتجات الحرف التراثية التى تم إنتاجها بايادى سيدات مصريات، كما تفقدت مكتب شكاوى المرأة، للتعرف على طبيعة عمله وكيفية تلقى شكاوى السيدات والتعامل معها.