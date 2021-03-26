الوفد الرهبانى الأوكرانى يزور دير الشهيد مارمينا بمريوط

جدة - نرمين السيد - وصل إلى دير الشهيد مارمينا العجائبى بمريوط، صباح اليوم، وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية وبرفقتهم الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى.





كان فى استقبال الوفد لدى وصوله الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس الدير وبعضٌ من الآباء الرهبان. ويجرى الوفد الرهبانى الأوكرانى جولة فى مصر يزور خلالها بزيارة عدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية.

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