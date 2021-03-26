الداخلية تفتتح السبت سجلات مدنية جديدة.. وتمدد ساعات العمل بالمقار لـ 9 مساء

تفتتح الداخلية، غدًا السبت، عددًا من مقار السجلات المدنية مع تمديد ساعات العمل ببعضها فى إطار استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.
ويتم تمديد العمل ببعض السجلات كمرحلة خامسة حتى الساعة 9 مساءً وذلك على النحو التالى:
• سجل مدنى الشروق (بمحافظة القاهرة).
• سجل مدنى مدينتى (بمحافظة القاهرة).
• سجل مدنى إمبابة (بمحافظة الجيزة).
• سجل مدنى سيدى سالم (بمحافظة كفرالشيخ).
• سجل مدنى إيتاى البارود (بمحافظة البحيرة).
• مقر إدارة الفيوم (بمحافظة الفيوم).
• المقر النموذجى بأبراج الملتقى بالعباسية (بمحافظة القاهرة).
كما يتم إفتتاح السجلات التالية:
• سجل مدنى الفيوم الجديدة (بمحافظة الفيوم).
• سجل مدنى الشواشنه (بمحافظة الفيوم).
• سجل مدنى سوهاج الجديدة (بمحافظة سوهاج).
• سجل مدنى قمن العروس الغربى (بمحافظة بنى سويف).
وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.
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