فتح باب الاشتراك فى مشروع علاج الصحفيين لمدة أسبوع

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس نقابة الصحفيين، على فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين وأسرهم لمدة اسبوع، ينتهى الخميس 1 أبريل المقبل، استجابة لطلبات عدد من الزملاء، لم يسعفهم الوقت فى الاشتراك فى مشروع العلاج خلال التوقيتات التى فتح بها المشروع، وللظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.





وأضاف بيان صحفى، اليوم، أن مشروع العلاج شهد إصلاحات هيكلية، بمضاعفة قيمة الاستفادة من 12 ألف جنيه إلى 24 ألف، والحد التكميلى من 15 ألف إلى 25 ألف جنيه، ورفع نسبة استفادة الأم والأب من 40٪؜ من الحد السابق، إلى 70٪؜ من الحد الجديد. وأوضح أن قيمة الاشتراك السنوى موحدة بقيمة 185 جنيه للفرد، يضاف إليها 25 جنيه رسوم إدارية للأسرة كاملة، كما تم توحيد قيمة نسب تحمل المشروع للجميع 70٪؜، وتزيد إلى 90٪؜ للمقيدين بجدول المعاشات.

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