صور.. وزيرة التضامن تزور دارى الصفا والحنان للرعاية بأسيوط

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جدة - نرمين السيد - والتقت وزيرة التضامن الاجتماعى المشرفين القائمين على الدار، إذ أطلعت على دورة العمل بالدار التى تضم 22 فتاة وطفلة ، وتتراوح فئاتهن العمرية ما بين عام إلى 30 عامًا، كما أطلعت على ملف الحالة للأطفال والفتيات داخل الدار.
وتفقدت نيفين القباج أروقة الدار المختلفة والتى تضم حضانة إيوائية ومكتبة، كما حرصت على لقاء الفتيات، وعقدت معهن جلسة منفردة استمعت خلالها لمطالبهن، موجهة القائمين على الدار بتذليل أى صعاب تواجه الفتيات والأطفال.
كما أجرت وزيرة التضامن الاجتماعى أيضًا زيارة تفقدية لدار الحنان للبنين التى تخضع لأعمال التطوير وتبلغ مساحتها 2.000 م، وتضم 18 طفلًا، تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 20 عامًا.
وحرصت نيفين القباج على لقاء الأطفال داخل الدار الذين أبدوا سعادة كبيرة بزيارتها، وحثتهم على الاهتمام بالدراسة،كما تفقدت أعمال التطوير بالدار، موجهة القائمين عليها برفع كفاءتها وتطويرها على أعلى مستوى.
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