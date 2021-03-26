عاجل.. توجيهات فورية من رئيس الوزراء لمسؤولين بشأن حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حادث تصادم قطارى سوهاج، الذى وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، مع وزيرى النقل والصحة والسكان، وكلف بسرعة نقل جميع المصابين إلى المسشتفيات على الفور؛ لتلقى الرعاية الطبية العاجلة.
وأمر رئيس الوزراء بتحرك المسؤولين المعنيين فورا إلى مكان الحاث، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.
كما تم على الفور تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع فى موقع الحادث أولا بأول مع المسئولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
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