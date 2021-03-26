غدا.. الطاهرى فى «على مسؤوليتى» مع أحمد موسى

جدة - نرمين السيد - ويتناول الطاهرى، فى هذا الحوار عددًا من القضايا التى تهم الشأن العام المصرى، كذلك يتحدث عن الأسباب التى دفعته إلى المطالبة بإقالة وزير الدولة للإعلام بعد الإهانة التى وجهها أحد الأكاديميين إلى الإعلام المصرى كذلك المقرر حدوثه فى المؤتمر العاجل المقرر انعقاده صباح الأحد فى مؤسسة روزاليوسف لإعلان الموقف الصحفى والإعلامى من هذا الأمر.

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