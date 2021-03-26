صور.. وزير الأوقاف من بنى سويف: احذروا استقاء الفتاوى من الجهلاء والمتشددين

جدة - نرمين السيد - أدى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، شعائر صلاة الجمعة والتى نقلها التليفزيون المصرى على الهواء من مسجد عمر بن عبد العزيز، إذ ألقى الخطبة وأمً المصلين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة زيارته للمحافظة ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومى لبنى سويف.





جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء محمد مراد مدير أمن بنى سويف، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، العميد عماد الدين عبد السمبع المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وذلك وسط التزام بتطبيق الضوابط التى حددتها وزارة الأوقاف، وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية من ارتداء المصلين للكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعى.

وفى خطبة الجمعة التى ألقاها وزير الأوقاف بعنوان "الحلالُ بيًن والحرامُ بينً" ركز خلالها على أن أكل الحرام بمثابة سم قاتل ومهلك لصاحبه فى الدنيا والآخرة وأن أمهل إلى يوم الدين، موضحا أن أكل المال الحرام يعتبر من الجرائم المركبة، خصوصا إذا كانت بالاعتداء على المال العام سواء بالرشوة أو الاختلاس أو التدليس والسرقة نظرا لكثرة الذمم والأنفس المتعلقة به، وأيضاً إذا كان أكل الحرام بكسب المال بأذى خلق الله والذى يتخذا صورا عدة منها الغش والاحتكار، مؤكدا أن من أشد أنواع أكل الحرام الذى يأتى على حساب الوطن وخيانته.

كما شدد وزير الأوقاف على خطورة التسرع فى إصدار الأحكام والفتاوى فى مجال الحل والتحريم، مشيرًا إلى أن الأصل فى الأشياء الحل والإباحة والتيسير وأن الحرام ما تم تحريمه بنص أو دليل، محذرا من استقاء الفتاوى من فئتين من أخطر الفئات التى تتصدر الفتوى بالتحريم والتحليل وهما فئة المتشددين المتطرفين الذين يصلون إلى أقصى النقيضين فى الحلال والحرام تبعا لأهوائهم ومرادهم، بجانب فئة الجهلاء الذين يفتون فى دين الله بغير علم ولامعرفة شرعية أو علمية، مشددا على ضرورة أخذ الفتوى من أهل العلم والذكر والاختصاص.