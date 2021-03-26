«المصريين الأحرار»: نتابع حادث قطارى سوهاج والتعامل مع الأزمة كان سريعا

جدة - نرمين السيد - وتقدم المصريين الأحرار بخالص العزاء لأسرة الضحايا وذويهم، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقال الحزب فى بيان له، إن أجهزة الدولة والتنسيق المباشر بين الوزارات المعنية كان سريعا التعامل بالإضافة للجهات النيابية التى تتابع التحقيقات فى الأمر.

ويشيد حزب المصريين الأحرار بتعامل الأهالى بشهامة ومروة أبناء مصر عموما والصعيد خاصة والتعاون للمساعدة فى إنقاذ أرواح المواطنين.

ويطالب الحزب بضرورة إعلان مجريات التحقيقات ومستجدات الأمر للرأى العام للوقوف على مسببات الحادث الأليم.