عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق فى حادث اصطدام قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت 50 مصاباً إلى مستشفيات الإخلاء وهى "سوهاج العام، وسوهاج التعليمى، وطهطا، والمراغة".

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