عاجل.. أول تحرك من «نقل البرلمان» لمتابعة حادث قطارى سوهاج

وأعلن عابد، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس هيئة السكة الحديد، ومع نواب دائره طهطا وجهينه وطما، النائب محمود الضبع، والنائب مصطفى سالم، والنائب نشأت عباس، والنائب إبراهيم أبو دح، والنائبة غاده الضبع، وكذلك اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، لمتابعة تفاصيل الحادثة لحظة بلحظة، بالإضافة لمتابعة تحقيقات النيابة.
وأكد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا عاجلًا لبحث حادث القطارين مع اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمه، وفى حال ثبوت أن هناك خطأ من العنصر البشرى، عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة، ستطالب اللجنة بتطبيق القانون على المتهاونين فى حال ثبوت ذلك.
وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أكد أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم قطارين بمركز طهطا فى محافظة سوهاج بلغ حتى الآن 50 مصابًا، مشيرا إلى أنه جار حصر بقية الإصابات والتأكد من وجود وفيات من عدمه.
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