3 محافظات تساعد فى إسعاف مصابى قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وكشف مصدر بهيئة السكة الحديد عن اصطدام قطارى ركاب ببعضهما بالقرب من قرية الصوامعة بسوهاج، ما أسفر عن سقوط 32 حالة وفاة، و66 مصابا، وأن قطار الركاب "العادة" 157 خرجت منه 3 عربات عن القضبان، واصطدم به القطار الإسبانى رقم 2011، ما أسفر عن وقوع الحادث، وسقوط ضحايا، وأن شريط القطار يقع على ترعة الإبراهيمية.

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