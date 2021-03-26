إنفوجراف- لقاءات وقرارات مهمة.. حصاد مجلس الوزراء فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من من 20 مارس إلى 26 مارس 2021، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، والاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.





وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بتحديد نسبة "الحافز الأخضر" المقررة للمشاركين فى مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى، واشتراطات الحصول على "الحافز الأخضر"، فضلا عن إلغاء قرار رقم 3184 لسنة 2010، بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمشترى مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021، إلى جانب الموافقة على خطة التنمية المستدامة 2021 - 2022، والتى ترتكز على عدد من التوجهات العامة فى مقدمتها توفير حياة كريمة للمواطن، والتوافق مع مستهدفات أجندة التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الموافقة على الاستمرار فى إعطاء الأفضلية المقررة للمنتجات المستوفاة لنسبة المكون المصرى بالوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومستلزماتها، بحيث تلتزم وزارة النقل والهيئات التابعة لها بأن تتضمن كافة عقود المشتريات والمناقصات المطروحة، تحقيق نسب مكون محلى متزايدة.



وتضمنت القرارت أيضا، موافقة رئيس الوزراء على مقترح سك عملة معدنية متداولة بمناسبة البدء فى المشروع القومى لتطوير القرى بالريف المصرى، الذى يأتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار تجسيد ما يتم من مجهودات ومشروعات قومية تتحقق على أرض الواقع، فى شكل عملات تذكارية أو عملات متداولة، وكذلك الموافقة على مشروع موازنة العام المالى المقبل 2021 - 2022، والتى تضمنت الاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، فضلا عن الموافقة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين بنسبة 20 % بتكلفة سنوية 60 مليون جنيه، ودعم صندوق المعاشات بالنقابة بعشرة ملايين جنيه، ودعم بدلات «إعانة البطالة» للصحفيين «المتعطلين» بعشرين مليون جنيه، بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لاستعراض عدد من الملفات المشتركة بين الحكومة والبنك المركزى مثل الأداء النقدى والمالى، والنشاط العام للقطاع المصرفى والبنوك، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزير المالية، ونائب الوزير للسياسات المالية، ونائبى محافظ البنك المركزى، ووكيل مساعد القطاع المالى بالبنك المركزى، ووكيل مساعد محافظ البنك ، وكذلك اجتماع لمتابعة خطوات التوسع فى منظومة الرى الحديث واستكمالها فى القرى المستهدفة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



جاء ذلك بحضور وزراء الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، ورئيس البنك الزراعى المصرى، ومسئولى عدد من الشركات المتخصصة والمصانع، فضلاً عن اجتماع مع رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم عقد 26 اجتماعاً باللجنة حتى الآن وعرض أهم الملفات التى يجرى العمل عليها، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والثقافة، والدولة للإعلام، وزعيم الأغلبية البرلمانية، إلى جانب اجتماع لمتابعة موقف إجراءات الشراء الموحد لمستلزمات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، إذ تم التأكيد على جاهزية الحكومة لسداد الدفعات المقدمة للمصانع لمستلزمات 3 سنوات، وذلك بحضور وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدولة للإنتاج الحربى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات.

وشملت الاجتماعات أيضا، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعا لمتابعة ترتيبات إجراء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وعقد امتحان تجريبى لاختبار المنظومة، وذلك بحضور وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولى الوزارتين والجهات المعنية، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس.



وتم استعراض نتائج أعمال الدورة الـ 29 لاجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى ونظام التسجيل المسبق للشحنات AC ، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والنقل، ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، وشارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، فضلاً عن ترأس سيادته اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، إذ تمت الموافقة على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة "حدائق العاصمة" التى تعد امتدادا عمرانيا لمدينة بدر، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضى، وعدد من الخبراء والمتخصصين أعضاء المجلس.



وبشأن الأنشطة التى قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت توجه سيادته إلى العاصمة الأردنية عمّان على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة فى أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، حيث ضم الوفد المرافق وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولى، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى ترأس اجتماعات الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بالمشاركة مع نظيره الأردنى وبحضور وفدى البلدين.

وأكد أن هناك توجيهات من الرئيس السيسى بالعمل على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستمرار التنسيق لمعالجة أية صعوبات قد تواجه عملية التبادل التجارى، مقدرا موقف الأردن الداعم لمصر والسودان حيال ملف سد النهضة، بالإضافة إلى لقاء مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بقصر الحسينية، حيث أطلع ملك الأردن على أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة المشتركة فى مجالات الربط الكهربائى، والصحة، والنقل، وذلك بحضور رئيس وزراء الأردن، وسفير مصر فى عمان.



واستكمالا لأنشطة رئيس مجلس الوزراء، فقد شهد مع رئيس الوزراء الأردنى التوقيع على 7 وثائق لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات مختلفة كالكهرباء والإسكان، والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفى مع نظيره الأردنى أكد خلاله على السعى لتوسيع أطر التعاون بين الدولتين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وكذلك على مناقشة المشروعات المهمة التى سيعلنها زعماء مصر والأردن والعراق خلال القمة الثلاثية المرتقبة خلال الفترة القادمة، وكذلك شهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات، وذلك بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، كما شهد سيادته مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة تابعة لمصلحة الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.