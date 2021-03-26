توقيع الكشف الطبى على 1.283 مريضا بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية علاجية لمواطنى منطقة " كنج مريوط " غرب المحافظة، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.





وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة استمرت لمدة يومين ضمت 6 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 38 عضوا من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأضاف فى تصريح له، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1.283 مريضا تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 4 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

من جانبه أوضح الدكتور ممدوح الجميل، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم إجراء 346 تحليلا طبيا مختلفا و28 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 58 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 821 مواطنا من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.