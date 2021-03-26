وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة استمرت لمدة يومين ضمت 6 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 38 عضوا من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.
وأضاف فى تصريح له، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1.283 مريضا تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 4 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.
من جانبه أوضح الدكتور ممدوح الجميل، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم إجراء 346 تحليلا طبيا مختلفا و28 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 58 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 821 مواطنا من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقيع الكشف الطبى على 1.283 مريضا بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.