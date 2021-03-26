عاجل.. ارتفاع إصابات قطارى سوهاج إلى 84 شخصا

جدة - نرمين السيد - وأضاف مجاهد فى مداخلة هاتفية على قناة "اكستر نيوز"، أنه تم توفير فرق طبية من جميع التخصصات، لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عاينناه اليوم بتصادم قطارين فى محافظة سوهاج.

وأضاف الرئيس خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وجميع الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتى بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم.

وتابع: إننى إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتى بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا.