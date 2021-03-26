صور.. محافظ سوهاج: 58 سيارة إسعاف لنقل مصابى حادث القطارين

جدة - نرمين السيد - كلف طارق الفقى محافظ سوهاج، أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظه، وجميع الاجهزه المعنية بالانتقال لموقع حادث تصادم القطارين 157، و2011 على السكة الحديد بقرية الصوامعة غرب بمركز طهطا، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لنقل المصابين ومتابعه الموقف أولا بأول.





وفور وقوع الحادث، أصدر محافظ سوهاج توجيهاته لجميع الأجهزه المعنية بالتعامل الفورى مع الحادث، إذ تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف، منها 35 سيارة من سوهاج، و20 سيارة من أسيوط، و3 سيارات من الوادى الجديد، وقوات الحماية المدنية، ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للتعامل الفورى مع الحادث، لافتا إلى أنه يتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج الجامعى، وسوهاج التعليمى، وطهطا المركزى، والمراغة المركزى، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد بمديرية الصحة للتعامل مع الآثار الناجمة عن الحادث، لافتا إلى أنه جار حصر أعداد المصابين والوفيات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعليم العالى والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعى، سيتوجهون إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابى حادث تصادم قطارى سوهاج، الذى وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، وكذا متابعة إجراءات التعامل مع الحادث.

وكلف مدبولى بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أى خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث.



وعبر رئيس الوزراء عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

وشهدت قرية الصوامعة غرب بمركز طهطها فى محافظة سوهاج، اصطدام قطارين ما أسفر عن وفاة 32 مواطنا وإصابة 66 آخرين وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان.



وأوضحت هيئة سكك حديد مصر فى بيانها عن الحادث اليوم أنه خلال مسير قطار 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتى المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، و فى هذه الأثناء وفى تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات، وجار حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة.

وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجار المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.



وتم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهى: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمى، وطهطا، والمراغة" وذلك وفقا لما أعلنه الدكتور خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة.

وتوجهت وزيرة الصحة توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شُكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم اى إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كل التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.