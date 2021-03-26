عضو بنقل النواب: نتواصل مع السلطة التنفيذية لمتابعة مجريات حادث قطار سوهاج

جدة - نرمين السيد - وأشار النائب إلى أن اللجنة على تواصل دائم مع السلطة التنفيذية لمعرفة التفاصيل على مدار الساعة، مطالبا هيئة السكة الحديد بإعلان تقرير اللجنة الفنية بشأن الحادث. وقال زين الدين: بناء على تقرير اللجنة الفنية ومعرفة الملابسات سيتم محاسبة أى متسبب وفقا للقانون. وتقدم عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بخالص العزاء لأهالى المتوفين، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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