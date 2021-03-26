إنفوجراف.. تطورات حادث قطار سوهاج

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس السيسى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء والوزرات والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.

ويتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حادث تصادم قطارى سوهاج، الذى وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، مع وزيرى النقل والصحة والسكان، وكلف بسرعة نقل جميع المصابين إلى المسشتفيات على الفور، لتلقى الرعاية الطبية العاجلة.

وأمر رئيس الوزراء بتحرك المسؤولين المعنيين فورا إلى مكان الحاث، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.



كما تم على الفور تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع فى موقع الحادث أولا بأول مع المسؤولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.