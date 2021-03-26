عاجل.. رئيس البرلمان العربى يعزى مصر فى ضحايا حادث قطار سوهاج

جدة - نرمين السيد - أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى عن خالص التعازى والمواساة باسم البرلمان العربى، وبالأًصالة عن نفسه، لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً فى ضحايا الحادث الأليم بتصادم قطارى بمحافظة سوهاج والذى أسفر حتى الآن عن ضحايا ومصابين.





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