صور.. جهود مكثفة من رجال الأمن فى حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - كما ساهم رجال الأمن فى استخراج المصابين من داخل القطارين، بمساعدة رجال الأسعاف والصحة ومشاركة الأهالى فى إنقاذ المصابين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء التعليم العالي والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعى، سيتوجهون إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابى حادث تصادم قطارى سوهاج، الذى وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، وكذا متابعة إجراءات التعامل مع الحادث.



وكلف مدبولى بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أى خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث.

وعبر رئيس الوزراء عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجهًا خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيًا الشفاء للمصابين، مؤكدًا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

وكان حادث تصادم وقع قطارين بمدينة طهطا فى محافظة سوهاج، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، بالقرب من قرية الصوامعة بسوهاج.

وتبين أن قطار الركاب «العادة» 157 خرجت منه 3 عربات عن القضبان، واصطدم به القطار الإسبانى رقم 2011، ما أسفر عن وقوع الحادث، وسقوط ضحايا، موضحا أن شريط القطار يقع على ترعة الإبراهيمية، مما تسبب فى سقوط الضحايا فى الترعة.