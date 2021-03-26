مصادر حكومية: «مدبولي» يتابع مع وزير النقل حادث تصادم قطاري طهطا

كشفت مصادر حكومية لـ «صوت الأمة» أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا بوزير النقل للوقوف على أسباب حادث تصادم القطارين فى مركز طهطا، مطالبا بتقرير حول أسباب الحادث.

واصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا.