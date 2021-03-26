تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الآن إلي محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين فى حادث تصادم قطاريين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت ٥٠ مصاباً إلي مستشفيات الإخلاء وهي" سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".
وأشار مجاهد إلي أن وزيرة الصحة والسكان شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم اى إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة تتوجه إلى سوهاج لمتابعة حالة مصابي حادث قطاري طهطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.