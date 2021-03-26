وزيرة الصحة تتوجه إلى سوهاج لمتابعة حالة مصابي حادث قطاري طهطا

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الآن إلي محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين فى حادث تصادم قطاريين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت ٥٠ مصاباً إلي مستشفيات الإخلاء وهي" سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

وأشار مجاهد إلي أن وزيرة الصحة والسكان شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم اى إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.