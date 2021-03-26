الرئيس السيسي يتابع حادث قطاري سوهاج.. ويوجه بضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين

يتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حادث تصادم قطاري سوهاج، ووجه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.

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