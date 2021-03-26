الرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة رباعية للتحقيق في حادث قطاري سوهاج

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه بتشكيل لجنه من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكليه الهندسة، للتحقيق في حادث قطاري سوهاج، وكشف كافة الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسئوليات.

كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بانتقال رئيس الوزراء وبرفقته وزراء الصحة والتضامن الاجتماعي والنقل لموقع الحادث، لمتابعة إجراءات رعاية الضحايا وتكليف القوات المسلحة بالمشاركة فى نقل المصابين والرعاية الطبية.