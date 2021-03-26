النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة حادث تصادم قطاري سوهاج

أمر المستشارعصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تصادم قطارين بالقرب من مركز طهطا بمحافظة سوهاج ظهر اليوم، وذلك أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

كما وجه المنشاوي، بالتحقيق في الواقعة وتكليف اللجان الفنية المختصة بالفحص وتقديم تقاريرها للنيابة على وجه السرعة لكشف وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.