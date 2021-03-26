مستشفيات أسيوط ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابى حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات أسيوط والتنسيق مع مستشفى الجامعى بأسيوط ومستشفى المبرة لتكون على أهبة الاستعداد تحسبًا لاستقبال مصابى حادث تصطادم قطارين بسوهاج مع تجهيز أطقم طبية للتحرك إلى أى جهة للمساندة.





كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة الأزمات بالمحافظة يفيد تلقيهم إشارة عن وقوع حادث اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان ووجود عدد من المصابين والضحايا. وأمر محافظ أسيوط مدير مرفق إسعاف أسيوط بالدفع بإمدادات من سيارات الإسعاف المجهزة إذ تم إرسال 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث بمحافظة سوهاج للمساعدة فى نقل المصابين فضلا عن الدفع بفريق من الحماية المدنية وعربتين إطفاء وسيارات إنقاذ نهرى وبرى وتأمين بالإضافة إلى رفع حالة الاستعداد والاستنفار بجميع وحدات التدخل السريع التابعة للمحافظة لارسالها إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة إذا تطلب الأمر، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفيين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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