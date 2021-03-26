أسامة الأزهرى ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف ضحايا حادث قطارى سوهاج، داعيا المولى عز وجل أن يربط على قلوب أهالى الضحايا وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسكينة





وتوجه مستشار رئيس الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم. ودعا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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