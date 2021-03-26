تنسيقية الأحزاب: نستخدم كل الأدوات الرقابية لمحاسبة المتسببين فى حادث سوهاج

جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيان اليوم إنها إذ تعرب عن تعازيها لذوى ضحايا الحادث الأليم، فإنها تؤكد أنها مستمرة فى مراقبة الأداء الحكومى فى التعامل مع الحادث وتداعياته، وكذلك الكشف عن كل الحقائق فى التحقيقات بشفافية ونزاهة.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن كل الأدوات الرقابية لنواب التنسيقية بمجلس النواب سيتم استخدامها لمحاسبة المتسببين فى الحادث، فحياة المصريين خط أحمر ولا مجال لأى تهاون أو تقصير.

ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جموع الشعب المصرى العظيم لحملة واسعة للتبرع بالدم لصالح مصابى حادث القطار.

وفى سياق متصل، دعت مديرية الصحة بسوهاج، المواطنين بالتبرع بالدم لصالح مصابى حادث القطارين، والمتواجدين بمستشفى الجامعة والمستشفى التعليمى ومستشفى سوهاج العام ومستشفى طهطا ومستشفى المراغة.

وأوضحت المديرية فى بيان صحفى، أن سيارات التبرع بالدم متواجدة الآن.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، وفاة 32 مواطنًا وإصابة 91 آخرين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

‏وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات "طهطا، سوهاج التعليمى، المراغة، سوهاج العام".

وأضاف مجاهد أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، إذ تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات "سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا".

وأكد مجاهد توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى توافر 1.034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3.467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمى بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3.000 كيس دم محزون استراتيجى تم الدفع بهم كدعم طبى من المركز القومى لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمى بمحافظة سوهاج.