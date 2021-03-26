وكيل نقل النواب: نتابع ملابسات حادث سوهاج مع الجهات المسؤولة

جدة - نرمين السيد - قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع بشكل دقيق حادث التصادم بين قطارى سوهاج الذى وقع ظهر اليوم، من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة ونواب المحافظة للتعرف على كل التفاصيل.





وأضاف قرقر: "علينا ألا نستبق الأحداث، لتحديد ملابسات الحادث، وحجم خسائره، وتحديد أسباب الحادث والمسئول عنه، وبالتالى سيتم محاسبته". وتابع وكيل لجنة النقل، أن اللجنة تنتظر كافة التفاصيل من الحكومة بشأن الحادث، لتقوم بدورها فى مناقشة ملابسات الحادث بناء على المعلومات الرسمية التى ستحصل عليها. وأضاف قرقر أنه سيكون هناك اجتماع عاجل للجنة النقل لبحث ملابسات الحادث. وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن منظومة النقل فى مصر تشهد تطوراً كبيراً ولاسيما قطاع السكة الحديد، الذى شهد تحسن فى الفترة الأخيرة. واختتم قرقر حديثه بتوجيه خالص التعازى لأسر ضحايا الحادث الأليم وتنمى للمصابين الشفاء العاجل.

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