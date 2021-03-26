جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار افتتاح 3 مساجد جديدة بالمحافظة وهى: مسجد عمار بن ياسر بمدينة بنى سويف الجديدة، ومسجد الشيخ محمد الغمارى، بقرية إبشنا، مركز بنى سويف، ومسجد عمر بن الخطاب بقرية دلهانس مركز الفشن.
وأوضحت وزارة الأوقاف أن إجمالى ما تم افتتاحه بمحافظة بنى سويف فى الـ7 أشهر الأخيرة من أول سبتمبر2020م حتى تاريخه 75 مسجدًا فى حين بلغ إجمالى ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية 1.113 مسجدًا.
حضر الافتتاح الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بنى سويف، وبلال الحبشى، نائب محافظ بنى سويف، وجمال مسعود السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مراد، مدير أمن بنى سويف مساعد وزير الداخلية، وغيرهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وزير الأوقاف يفتتح 3 مساجد جديدة فى بنى سويف بحضور المحافظ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.