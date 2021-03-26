صور.. وزير الأوقاف يفتتح 3 مساجد جديدة فى بنى سويف بحضور المحافظ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار افتتاح 3 مساجد جديدة بالمحافظة وهى: مسجد عمار بن ياسر بمدينة بنى سويف الجديدة، ومسجد الشيخ محمد الغمارى، بقرية إبشنا، مركز بنى سويف، ومسجد عمر بن الخطاب بقرية دلهانس مركز الفشن.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن إجمالى ما تم افتتاحه بمحافظة بنى سويف فى الـ7 أشهر الأخيرة من أول سبتمبر2020م حتى تاريخه 75 مسجدًا فى حين بلغ إجمالى ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية 1.113 مسجدًا.

حضر الافتتاح الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بنى سويف، وبلال الحبشى، نائب محافظ بنى سويف، وجمال مسعود السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مراد، مدير أمن بنى سويف مساعد وزير الداخلية، وغيرهم.