مستشفيات جامعة القاهرة تعلن الطوارئ لاستقبال مصابى حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، مقدمًا خالص العزاء إلى أهالى وأسر الضحايا، سائلًا الله أن يرحمهم ويتقبلهم شهداء، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.





ووجه الدكتور الخشت، عميدة كلية طب قصر العينى، ومدير المستشفيات الجامعية إلى إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات الجامعة لاستقبال الحالات الحرجة من مصابى حادث تصادم القطارين، وتقديم مايلزم من خدمات علاجية، مع تجهيز أطقم طبية للتحرك إلى أى جهة للمساندة فى حال طلبها، ودعا رئيس جامعة القاهرة جميع المنتسبين للجامعة إلى التبرع بالدم لمصابى الحادث. كما عبر رئيس جامعة القاهرة، عن كامل الدعم والمساندة لأهالى الضحايا والمصابين، والوقوف فى مساندة الدولة التى لا تتأخر عن أبنائها، وعزمها القوى والمستمر على إنهاء هذا النمط من الكوارث.

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