القصبى: نتابع مع الوزارات المعنية تقديم المساعدات لحادث تصادم القطارين 

جدة - نرمين السيد - نعى رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، شهداء حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج اليوم الجمعة، ما أدى إلى وفاة 32 مواطنًا وإصابة 91 آخرين بإصابات متفرقة حتى الآن.





وأكد رئيس لجنة تضامن النواب، فى بيان صحفى، أنه يتابع تداعيات الحادث مع الوزارات المعنية من أجل تقديم جميع المساعدات فى هذا الحادث الأليم. وتوجه القصبى بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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